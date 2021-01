Der Absatz der Wolfsburger in den USA stieg im Schlussquartal um satte 11 % auf 94.330 Fahrzeuge. Bei kleineren Fahrzeugen gingen die Zahlen nach unten, aber im margenstarken SUV-Segment legten sie zu: Die siebensitzige Geländelimousine VW-Atlas ist heißbegehrt. Auf Jahressicht sank der US-Absatz gegenüber 2019 zwar um 10 % auf 325.784 Autos. Doch VW schlug sich deutlich besser als BMW mit - 17,5 % in den USA. DAIMLER hat die Zahlen für 2020 noch nicht vorgelegt.



Die VW-Aktie läuft seit Juni seitwärts. Wird in den nächsten Wochen der Widerstand bei 157,50 € überwunden, sind 175 € das nächste charttechnische Etappenziel.



