DJ Walgreens übertrifft Erwartungen in 1Q

Von Micah Maidenberg

NEW YORK (Dow Jones)--Die Walgreens Boots Alliance Inc hat in ihrem ersten Geschäftsquartal auf bereinigter Basis besser abgeschnitten als erwartet. Auch beim Umsatz wurden die Markterwartungen übertroffen.

Der US-Pharmahändler verzeichnete im Quartal, das am 30. November endete, zwar einen Nettoverlust von 308 Millionen US-Dollar bzw. 0,36 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum wurde noch ein Gewinn von 845 Millionen Dollar bzw. 0,95 Dollar je Anteilsschein verbucht. Bereinigt um Sondereffekte wurde jedoch ein Gewinn von 1,22 Dollar je Aktie erzielt, was laut Factset deutlich über den Markterwartungen von 1,03 Dollar je Anteilsschein liegt. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde das Ergebnis durch die Kapitalbeteiligung an AmerisourceBergen mit 1,73 Dollar je Aktie belastet.

Der Umsatz stieg auf 36,31 Milliarden Dollar von 34,34 Milliarden Dollar und übertraf damit den Konsens von 34,93 Milliarden Dollar. Der Umsatz im Einzelhandelsgeschäft in den USA stieg um 3,9 Prozent auf 27,2 Milliarden Dollar. Im Pharmacy-Bereich erhöhte sich der Umsatz um 5 Prozent auf vergleichbarer Basis.

Walgreens hatte am Mittwoch bekannt gegeben, sein Pharmagroßhandelsgeschäft für rund 6,5 Milliarden Dollar an AmerisourceBergen zu verkaufen. Das Arzneimittelgroßhändler zahlt davon 6,3 Milliarden in bar und den Rest in eigenen Aktien. In der Konsequenz wird sich die fast 30-prozentige Beteiligung, die Walgreens an AmerisourceBergen bereits hält, weiter vergrößern.

