Mainz (ots) -am Donnerstag, 14. Januar 2021, ab 20.15 UhrMit einer Erstausstrahlung Gefühle sind fester Bestandteil des Lebens. Zuweilen werden sie übermächtig und scheinen Denken und Handeln zu bestimmen. "WissenHoch2" beschäftigt sich am Donnerstag, 14. Januar 2021, in 3sat mit Emotionen. Den Auftakt macht um 20.15 Uhr die Wissenschaftsdokumentation "Unsere Angst - Erforschung eines Urgefühls" von Roberto Verdecchia und Julia Zipfel. Im Anschluss, um 21.00 Uhr in Erstausstrahlung, spricht Gert Scobel mit seinen Gästen in "scobel - Gefühle: verstehen und kultivieren" über entsprechend neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Die Dokumentation ist ab Sendedatum 30 Tage lang in der Mediathek verfügbar, die Sendung "scobel" ist fünf Jahre lang abrufbar.Um 20.15 Uhr zeigt 3sat die Wissenschaftsdokumentation "Unsere Angst - Erforschung eines Urgefühls" von Roberto Verdecchia und Julia Zipfel. Angst ist überlebenswichtig, aber sie kann auch krank machen. In den vergangenen Jahren ist es der internationalen Wissenschaft gelungen, die menschliche Angst weiter zu entschlüsseln und völlig neue Ansätze für Therapien zu entwickeln. So behauptet beispielsweise die niederländische Forscherin Merel Kindt, eine Pille gegen die Angst entdeckt zu haben; und am Universitätsklinikum Freiburg hat das Team um die Psychiaterin Katharina Domschke herausgefunden, dass viele Panikattacken unbewusst von den Betroffenen selbst ausgelöst oder provoziert werden. Sie fragt auch, wie die Coronapandemie das Angstempfinden beeinflusst, ob mit Hilfe von Virtual Reality Angst beseitigt werden kann und weshalb sich viele Menschen so gern gruseln.Gert Scobel diskutiert um 21.00 Uhr mit seinen Gästen in "scobel - Gefühle: verstehen und kultivieren" unter anderem darüber, wie sich Gefühle und andere Bewusstseinszustände zueinander verhalten und Menschen lernen können, Gefühle für die körperliche und seelische Gesundheit zu nutzen. Vor allem aber befassen sie sich damit, wie Gefühle zu kultivieren und damit zu kontrollieren oder zu verändern sind. Zu Gast sind die Philosophin und Emotionsforscherin Sabine Döring, der Psychologe Arvid Kappas sowie der Mediziner Gustav Dobos. Während Menschen im Lauf des Lebens viele Mühen aufwenden, um Wissen zu generieren und den Verstand zu trainieren, können Gefühle scheinbar wie aus dem Nichts entstehen und Macht über das Leben gewinnen. Sie können das Handeln beeinflussen; manchmal auf sogar auf zerstörerische Art und Weise. Doch wie entstehen Gefühle? Wie verhalten sie sich und was unterscheidet sie von bloßen Affekten? Wann sind Menschen authentisch: Wenn sie dem Verstand folgen oder wenn sie auf die Stimmen der Gefühle hören? Welche Wechselwirkung zwischen Körper und der Gefühlswelt bestehen, das belegen neue Entwicklungen in der Biologie, der Neurowissenschaft und in der Medizin."WissenHoch2" - ein Thema, zwei Formate: Um 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante wissenschaftliche Fragen, um 21.00 Uhr diskutiert Gert Scobel zum gleichen Thema mit einem interdisziplinären Team von Experten.