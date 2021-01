NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LafargeHolcim anlässlich einer Übernahme auf "Hold" mit einem Kursziel von 49,70 Franken belassen. Die mit dem Kauf der Sparte Firestone Building Products des japanischen Reifenherstellers Bridgestone avisierte Kapitalrendite für das Jahr 2023 sei ambitioniert, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem hält sie es für unwahrscheinlich, dass der Deal die vom Baustoffkonzern angestrebte Aufwertung der Aktie ermöglicht./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2021 / 02:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2021 / 02:27 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012214059

