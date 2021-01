NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Analyst Akash Gupta beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie zu Kapitalgütern mit dem Einsatz von Brennstoffzellen-Antrieben im Zugbereich. Der Experte schätzt, dass der zugrundeliegende Markt bis zu 50 Milliarden Euro schwer ist. Alstom sei diesbezüglich in einer führenden Position, aber auch Siemens könne profitieren./tih/la

