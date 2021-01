Die Aktien des Softwaregiganten SAP mit Sitz in Walldorf, Bundesland Baden-Württemberg, bewegen sich weiterhin innerhalb des steigenden Trendkanals. Aktuell befinden sich die Titel wieder in einer Abwärtskorrektur innerhalb des Aufwärtstrends. Es bietet sich eine Long-Chance!AnalyseAbwärtskorrekturen innerhalb des Aufwärtstrends laufen in der Regel leicht unterhalb des 10er-EMA aus. Ein erneuter Anstieg von unten über den 10er-EMA generiert dabei ein neues Stärkesignal. Abwärtskorrekturen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...