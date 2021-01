Die Zahl der E-Scooter in deutschen Städten hat im vergangenen Jahr extrem zugenommen - und mit ihr auch die Zahl der Unfälle mit den elektrischen Gefährten. Das Statistische Bundesamt hat nun eine detaillierte Unfallstatistik veröffentlicht. In deutschen Großstädten sind sie nahezu in jeder Straße zu finden, mal feinsäuberlich aufgereiht an Touristen-Hotspots, mal rustikal abgelegt in irgendwelchen Hinterhöfen. Sie heißen Bird, Lime, Tier oder Voi und rasen in grün, blau oder rot durch die Innenstädte Hamburgs, Berlins oder Münchens. Die Rede ist von E-Scootern. Bei vielen Bürgern sind die schnellen E-Roller ein beliebtes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...