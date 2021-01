2020 biss sich die RWE-Aktie an dem Widerstand bei 35 Euro noch die Zähne aus. Im neuen Jahr schafft das DAX-Papier endlich den Ausbruch - auch dank Rückendeckung durch bullishe Analysten. Den Anfang machte am Dienstag die DZ Bank, welche den fairen Wert für RWE von 38 auf 40 Euro anhob. Der Einstieg in den Kohleausstieg und die grüne Neuausrichtung nähmen Fahrt auf, schrieb Analyst Werner Eisenmann. ...

