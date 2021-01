Lumen, ein Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Fokus auf der Gesundheit des Stoffwechsels, verfügt über neue Daten, die zeigen, dass nicht Crash-Diäten, sondern in erster Linie ein Stoffwechseltraining zu nachhaltiger Gesundheit und Gewichtsabnahme beiträgt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210107005650/de/

Lumen metabolism insights (Photo: Lumen)

Die Datenanalyse basiert auf einer Million Stoffwechselmessungen im Jahr 2020 mit Blick auf die Erkenntnisse der Datenwissenschaftler von Lumen, dass die Flexibilität des Stoffwechsels, also die Fähigkeit des Körpers, sowohl Kohlenhydrate als auch Fette als Energiequelle effizient zu nutzen, für eine optimale Gesundheit von großer Bedeutung ist.

Die Anwender haben sich auf die Optimierung ihres Stoffwechsels konzentriert und konnten so die Flexibilität ihres Stoffwechsels um 33 erhöhen. Zwei Drittel gaben zudem an, dass sie durchgehend bis zu 2 Pfund pro Woche abnahmen.

In Bezug auf die Ernährung konnten die Anwender durchschnittlich 12 Stunden lang erfolgreich fasten. Dabei hielten sie sich zum größten Teil an ihren persönlichen Ernährungsplan nach den Vorgaben ihrer Stoffwechselmessungen. Der Zustand zu Beginn des Tages der besten 2% erlaubte es ihnen, an 4 aufeinanderfolgenden Tagen Fett zu verbrennen. Selbstverständlich wurden die Nutzer auch aktiver. Sie liefen im Durchschnitt 1000 Schritte mehr pro Tag und schliefen mindestens 7 Stunden.

Das entspricht einem Gang zum Supermarkt, einem wöchentlichen Workout daheim, wenigen Kohlenhydratmengen pro Mahlzeit mit der Möglichkeit kohlenhydratarmer Zwischenmahlzeiten und einem Abendessen um 19 Uhr, gefolgt von einem erholsamen Nachtschlaf.

Untersuchungen (Calcada et al, Gormsen et al) zufolge gilt für Menschen mit einer guten Flexibilität des Stoffwechsels Folgendes:

Sie können besser Muskeln aufbauen und sind beim Workout leistungsfähiger

Sie können leichter abnehmen und das Gewicht halten und

Sie haben ein geringeres Risiko für Fettleibigkeit, Diabetes und Stoffwechselstörungen

"Ein Verständnis dafür, wie der Körper auf das reagiert, was man isst und wie man trainiert, ist entscheidend für das Training des Stoffwechsels. Die Grundlage für Leistung, Gesundheit und Gewichtsabnahme ist der Stoffwechsel und wir haben Einblick in die Daten weltweiter Nutzer, die ihre Gesundheit jeden Tag verbessern, indem sie einfach nur ihren Körper bewusster wahrnehmen", sagte Barak Alon, Head of Data bei Lumen.

Um für die Gesundheit des Stoffwechsels und ihre zahlreichen Vorteile zu sensibilisieren, startet Lumen eine Kampagne unter dem Motto "Neues Jahr, neuer Stoffwechsel" über ein Ressourcenzentrum mit einem herunterladbaren Gesundheits-Kit, das umfangreiche Erkenntnisse über Ernährung und Bewegung zur Optimierung der Gesundheit und Flexibilität des Stoffwechsels enthält.

Über Lumen

Lumen ist ein Gerät mit App, das den Stoffwechsel durch einen Atemzug mithilfe eines komplexen Algorithmus misst und täglich auf der Grundlage der metabolischen Daten einen personalisierten Ernährungsplan aufstellt. Unserer Ansicht nach ist ein gesunder Stoffwechsel der Schlüssel zu einer besseren Gesundheit und von jedermann mit etwas Hilfe von Lumen erreichbar.

2014 von Wissenschaftlern und erfahrenen Unternehmern gegründet, ist Lumen mit über 1.000.000 Messungen pro Monat die weltweit größte Plattform zur Bestimmung des Stoffwechsels.

Unsere Technologie bietet jedem Individuum neue Messgrößen zum Stoffwechsel und ein System zur eigenen Kontrolle, sodass man die Ziele rund um Gesundheit und Wohlbefinden erreichen und langfristig chronischen Krankheiten durch Verbesserung der metabolischen Gesundheit vorbeugen kann.

Wissenschaftliche Validierung

Lumen kann umfassende Einblicke in den Stoffwechsel einer Person sowie wertvolle wissenschaftliche Daten zur Vertiefung des Wissens über die Flexibilität des Stoffwechsels und Ernährung bieten. In einer von der San Francisco State University durchgeführten Studie wurde Lumen als Goldstandard für Stoffwechselmessungen gewertet.

Verfügbarkeit

Das Lumen-Gerät ist unter Lumen.me erhältlich und kostet zurzeit 299 bei einer UVP von 349 £. In der Lieferung enthalten sind neben dem Gerät ein Reiseetui, eine Ladestation, ein USB-C-Kabel sowie Premium-Kundensupport. Benutzer können die App kostenlos im Apple App Store und bei Google Play herunterladen.

Folgen Sie uns auf twitter.com/LumenMetabolism, facebook.com/Lumen.me/, instagram.com/lumen.me/, youtube.com/c/Lumendotme

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210107005650/de/

Contacts:

Medienkontakt: Kyla Blumenfeld, press@lumen.me

+972548161939