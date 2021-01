Der Sportwetten-Anbieter Bwin und das luxuriöse Bellagio in Las Vegas könnten bald beide zum gleichen Konzern gehören. Zusammenfassung? MGM Resorts macht eine neue Übernahmeoffterte an Entain? Daraufhin springen die Aktien des britischen Konzerns in die Höhe - Das Anfangsangebot umfasst 11 Mrd. US-Dollar? Entain wies den ersten Vorschlag entschieden zurück Die Aktien des britischen Sportwetten- und Glücksspielunternehmens Entain plc sind am Montag, den 04.01.2021, in die Höhe gesprungen. Grund dafür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...