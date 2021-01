Rekordjagd an den US-Börsen geht weiter >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Gut Gebloggtes: Evotec, Nordex, TUI, ... » Gut Gebloggtes: Facebook, Amazon, TUI ... Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Rekordjagd an den US-Börsen geht weiter - Die Tesla-Aktie ist nicht zu bremsen Für Optimismus sorgt die neue Sitzverteilung im US-Kongress, in dem Demokraten künftig die Mehrheit stellen. Anleger setzen auch auf eine vollständige Marihuana-Legalisierung.

Den vollständigen Artikel lesen ...