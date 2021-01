DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Wegen des orthodoxen Weihnachtsfests fand in Russland kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.622,42 +0,31% +1,96% Stoxx50 3.172,32 +0,17% +2,06% DAX 13.968,24 +0,55% +1,82% FTSE 6.856,96 +0,22% +5,90% CAC 5.669,85 +0,70% +2,13% DJIA 31.083,80 +0,83% +1,56% S&P-500 3.799,56 +1,37% +1,16% Nasdaq-Comp. 13.014,03 +2,14% +0,98% Nasdaq-100 12.888,36 +2,10% 0% Nikkei-225 27.490,13 +1,60% +0,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 177,31 -22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,70 50,63 +0,1% 0,08 +4,5% Brent/ICE 54,43 54,30 +0,2% 0,13 +5,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.912,01 1.919,00 -0,4% -7,00 +0,8% Silber (Spot) 27,06 27,33 -1,0% -0,26 +2,5% Platin (Spot) 1.115,83 1.104,00 +1,1% +11,83 +4,3% Kupfer-Future 3,70 3,65 +1,4% +0,05 +5,3%

Der Goldpreis gibt weiter nach, diesmal um ein halbes Prozent auf 1.910 Dollar je Feinunze. Er leidet darunter, dass die Anleiherenditen zuletzt gestiegen sind, womit Gold als Anlage relativ an Attraktivität einbüßt. Die Ölpreise bewegen sich nach der jüngsten Rally nur wenig.

FINANZMARKT USA

Fest - Nach den Allzeithochs zur Wochenmitte haben Dow-Jones, S&P-500-Index und Nasdaq-Composite schon wieder neue Höchststände markiert. Der Markt setzt auf weitere Konjunkturstimuli, mutmaßlich verbunden mit höheren Schulden, unter dem zukünftigen demokratischen Präsidenten Joe Biden, zumal dieser nun über Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses verfügt. Aber auch Hoffnungen auf erfolgreiche Impfkampagnen gegen die Corona-Pandemie werden als Kurstreiber genannt. Konjunkturseitig sind die wöchentlichen Daten zum Arbeitsmarkt besser ausgefallen als erwartet und auch der Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor überraschte positiv. Die Kursrally ist zwar breit angelegt, die am Mittwoch aber noch klar zurückgebliebenen Technologiewerte werden nun favorisiert. Erneut kräftig aufwärts geht es für Bankaktien, ihr Subindex steigt um über 3 Prozent und wird nur übertroffen vom Index der zyklischen Autoaktien, der 5,1 Prozent zulegt. Walgreens Boots Alliance verteuern sich nach Vorlage starker Zahlen zum ersten Geschäftsquartal um weitere 6,9 Prozent und sind damit bester Dow-Wert. Bed Bath & Beyond stürzen dagegen um fast 10 Prozent ab. Der Einrichtungseinzelhändler hat enttäuschende Umsatz- und Ergebniszahlen ausgewiesen. Die Aktie von T-Mobile US gewinnt 1,9 Prozent. Die Telekom-Tochter hat im vergangenen Jahr so viele Kunden gewonnen wie nie zuvor. Tesla steigen weiter von Hoch zu Hoch. Aktuell geht es um rund 6 Prozent nach oben auf 800,49 Dollar. Analyst Joseph Spak von RBC Capital Markets hat seine negative Einschätzung der Aktie auf dem Rekordhoch aufgegeben.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Nach der Kursrally vom Vortag ist es an den europäischen Aktienmärkten weiter nach oben gegangen. Kurstreiber war weiter die Hoffnung auf Stimulus-Pakete, Infrastrukturmaßnahmen und höhere Staatsausgaben, wie sie mit dem Parteiprogramm der US-Demokraten verbunden sind. Die nun begonnene Umschichtung in konjunkturzyklische Aktien habe einen enormen Umfang und werde viele Tage dauern, hieß es im Handel. Damit verbunden seien auch Hoffnungen auf eine Reflationierung. Zyklische Sektoren gehörten zu den großen Sektor-Gewinnern in Europa. Für Bauaktien ging es 2,3 Prozent nach oben, Rohstoffwerte gewannen im Schnitt 2,8 Prozent, während der Sektor der Industriegüter 1,1 Prozent fester notierte. Positiv wurde ein Milliarden-Zukauf für Lafargeholcim (plus 2,4 Prozent) gewertet. Die Aktie des französischen Baustoffriesen Saint-Gobain setzte sich mit einem Plus von 6,2 Prozent an die Spitze der Kursgewinner im Bausektor. Saint-Gobain hat über ein starkes viertes Quartal beim Umsatz informiert. Auch bei der Konkurrenz sorgt das für gute Laune: Heidelcement stiegen 3,9 Prozent. Delivery Hero gaben nach der Kapitalerhöhung 2,9 Prozent auf 134,40 Euro nach. Als gut für Curevac werteten Händler die Partnerschaft mit Bayer. Für die Curevac-Aktie ging es in Frankfurt um 12,5 Prozent nach oben, Bayer stiegen um 1,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:05 Uhr Mi, 17:27 Uhr % YTD EUR/USD 1,2266 -0,50% 1,2323 1,2281 +0,4% EUR/JPY 127,40 +0,27% 127,25 126,92 +1,0% EUR/CHF 1,0844 +0,09% 1,0831 1,0831 -1,2% EUR/GBP 0,9052 -0,07% 0,9063 0,9045 +1,4% USD/JPY 103,88 +0,79% 103,25 103,35 +0,6% GBP/USD 1,3550 -0,44% 1,3595 1,3578 -0,9% USD/CNH (Offshore) 6,4712 +0,35% 6,4389 6,4542 -0,5% Bitcoin BTC/USD 39.274,75 +8,90% 37.137,50 34.939,49 +35,2%

Nach den Verlusten in den vergangenen Monaten zeigt sich der Dollar etwas erholt. Der Dollar-Index liegt 0,4 Prozent höher. Der Euro verliert 0,5 Prozent auf 1,2271 Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fest - Die Rekordvorgaben der Wall Street und die Hoffnungen auf ein neues US-Konjunkturpaket haben am Donnerstag die Börsen in Ostasien und Australien angetrieben. Der Dow-Jones-Index hatte am Vortag erstmals die Marke von 31.000 Punkten geknackt. Während der Nikkei-225 erneut auf ein 30-Jahre-Hoch stieg, ging es an der Börse in Hongkong mit der weiteren Regulierung chinesischer Unternehmen abwärts. Besonders deutlich fiel das Plus in Tokio aus, wo es für den Nikkei-225 um 1,6 Prozent nach oben ging. Zwischenzeitlich war der Index erneut auf ein 30-Jahre-Hoch geklettert. Vor allem Stahl- und Finanzwerte zählten zu den Favoriten. Marktteilnehmer verwiesen auf die Hoffnung auf ein weiteres Corona-Hilfspaket in den USA. Tagesgewinner war der Kospi in Seoul, der um 2,1 Prozent kletterte. Erst am Vortag hatte der Index erstmalig die Marke von 3.000 Punkten übersprungen. Die Hoffnung auf neue staatliche Konjunkturpakete in den USA und eine kräftige konjunkturelle Erholung im Jahr 2021 hätten die Kurse nach oben getrieben. Gesucht waren in Südkorea vor allem Stahl-, Banken- und Ölwerte. LG Chem legten um 8,1 Prozent zu, nachdem das Unternehmen einen Vertrag über die Lieferung von Polio-Impfstoffen erhalten hat. In Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 1,6 Prozent. Der Markt habe die Entwicklung in den USA am Vortag nachvollzogen, mit Kursaufschlägen bei zyklischen Werten und einem schwachen Technologie-Sektor, hieß es. Die Sektoren der Finanz-, Rohstoff- und Energiewerte gewannen zwischen 2,4 und 4,5 Prozent. Dagegen büßte der Technologie-Bereich 3,0 Prozent ein. Die chinesischen Börsen zeigten sich dagegen mit einer uneinheitlichen Tendenz. Während der Schanghai-Composite nach einem Schlussspurt 0,7 Prozent gewann und damit den sechsten Handelstag in Folge zulegte, reduzierte sich der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,2 Prozent. Abgaben der Technologie- und Telekomwerte drückten in Hongkong auf das Sentiment. Händler verwiesen auf weitere Regulierungen in den USA. Angeblich erwägen US-Behörden, Investoren aus den USA zu verbieten, Aktien von Alibaba und Tencent zu erwerben.'Die Aktien von Alibaba fielen um 4,2 Prozent und Tencent gaben um 3,4 Prozent nach.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Lufthansa nimmt im 2H durch Flugzeug-Finanzierungen 500 Mio EUR auf

Die Deutsche Lufthansa AG hat seit Juli 2020 bei acht Finanzierungen Flugzeuge als Sicherheiten genutzt und damit insgesamt rund 500 Millionen Euro aufgenommen. Damit habe sich der Konzern zusätzlich zu den im November über Anleihen aufgenommenen 1,6 Milliarden Euro weitere Mittel sichern können, teilte die Deutsche Lufthansa mit. Mit den Mitteln sollen bestehende Verbindlichkeiten refinanziert werden, die 2021 fällig werden.

Fielmann übertrifft trotz Corona-Pandemie Prognose für 2020

Fielmann, Deutschlands größte Optik-Einzelhandelskette, hat 2020 trotz der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie seine Jahresprognose übertroffen. Wie das im SDAX gelistete Unternehmen mitteilte, wurde nach vorläufigen Zahlen ein Außenumsatz, einschließlich Mehrwertsteuer und Bestandsveränderung, von 1,625 Milliarden Euro erzielt, nach 1,765 Milliarden im Vorjahr. Der Konzernumsatz soll rund 1,425 (Vorjahr: 1,521) Milliarden Euro betragen. Der Gewinn vor Steuern werde voraussichtlich bei rund 170 Millionen Euro liegen, gegenüber 254 Millionen im Vorjahr.

MLP in Verhandlungen über Kauf von RVM

Der Finanzberater MLP will mit einem Zukauf sein Geschäft mit Gewerbe- und Industrieversicherungen verstärken. Wie das Unternehmen mitteilte, befindet es sich in Verhandlungen über den Kauf der RVM Versicherungsmakler GmbH & Co. KG, einschließlich deren Tochtergesellschaften. Ein Vertragsabschluss wird für das erste Quartal 2021 angestrebt.

Osram-Aktionäre fechten AMS-Beherrschungsvertrag an

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 07, 2021 12:43 ET (17:43 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.