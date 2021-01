Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX quält sich mühsam und in kleinen Schritten in Richtung der Sturmwarnungs-Marke. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich vermutlich am Ende der seit 8612 laufenden korrektiven lila 5 der schwarzen 1 und damit kurz vor dem Abschluss eines vollständigen Aufwärtsimpulses auf der Jahrhundert-Zeitebene. Die schwarze ...

