Lenovo bringt anlässlich der online stattfindenden CES 2021 einen All-in-One-PC mit 4K-Display. Der Yoga AIO 7 soll wegen seines um 90 Grad drehbaren Bildschirms besonders platzsparend sein. Wegen der Coronakrise findet die Verbrauchermesse CES in diesem Jahr nicht wie gewohnt in Las Vegas, sondern online statt. Dennoch nutzen auch 2021 wieder zahlreiche Hersteller den Anlass, um neue Geräte zu präsentieren. Lenovo etwa zeigt einen All-in-One-PC. Besonders erwähnenswert ist dabei der 27 Zoll große 4K-Bildschirm, der sich dank Drehscharnier um 90 Grad in die Hochkant-Position (Pivot)...

