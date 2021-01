Andersen Global erweitert seine Präsenz in der Karibik im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit Courtenay Coye LLP in Belize.

Die Kanzlei wurde 2005 gegründet und hat drei Standorte in Belize City, Placencia und San Pedro. Mit der Expertise in den Bereichen Steuerplanung und Treuhandwesen bietet das Team Rechtsdienstleistungen für ein breites Spektrum von Mandanten im In- und Ausland an, darunter Privatkunden, Unternehmen und Banken. Darüber hinaus berät die Full-Service-Kanzlei Mandanten in den Bereichen Zivilprozessrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht, geistiges Eigentum und Vertragsrecht mit den Schwerpunkten Landwirtschaft, Tourismus und Bankwesen.

"Unsere Transparenz und unser Engagement für Verantwortlichkeit ergänzen unsere Branchenexpertise und unser Verständnis für den sich entwickelnden Markt, so dass wir in der Lage sind, unseren Kunden die besten Lösungen zu bieten", sagte Managing Partner Christopher Coye. "Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unsere aktuellen Kompetenzen zu stärken und unsere Reichweite zu vergrößern, während wir den Wettbewerbsvorteil unserer Kanzlei sowohl in Belize als auch weltweit weiter ausbauen."

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Mit der Aufnahme eines weiteren hochkarätigen Kooperationsunternehmens in der Region untermauern wir weiterhin unser Engagement und unseren Fokus auf den Ausbau der Präsenz unserer Organisation, um die Bedürfnisse unserer Kunden auf nahtlose Weise zu erfüllen. Christopher und sein Team bringen eine Fülle von Wissen und Erfahrung mit und sind eine weitere wichtige Ergänzung zu unserer bestehenden Plattform in der Karibik."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6000 Fachleute weltweit und ist über Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 229 Standorten vertreten.

