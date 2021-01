DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 13.997 Pkt - Bayer fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Während es mit deutschen Aktien gemessen am XDAX nachbörslich am Donnerstag auf breiter Front moderat nach oben ging im Fahrwasser teils sehr fester Indizes an der Wall Street, zog die Bayer-Aktie etwas stärker an. Der Broker Lang & Schwarz stellte den Kurs zuletzt auf 53,13 Euro, rund 1,5 Prozent höher im Vergleich zum Xetra-Schluss. Der Pharmakonzern hatte mitgeteilt, in vier Tranchen Anleihen über 4 Milliarden Euro platziert zu haben mit Kupons zwischen 0,05 bis 1,00 Prozent.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.997,38 13.968,24 +x% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

