Berlin (ots) - Berlin, 7. Januar 2021 - Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtiges im Bundestag, ist tief enttäuscht von der republikanischen Partei der USA: "Ich bin froh, dass die Republikaner keine Mehrheit im Senat haben", sagte Röttgen in der ARD-Talksendung "maischberger.die woche". Mit der außerplanmäßigen Sendung reagierten die Redaktion von Sandra Maischberger und Das Erste auf die Ausschreitungen 6. Januar 2021 in Washington. "Ich bin sehr enttäuscht, dass Mitch McConnell den Verantwortlichen für den Angriff, für den Mob, nicht benannt hat."Der CDU-Politiker, vermisst klare Worte bei den Republikanern - die Partei in den USA, der die Christdemokraten traditionell nahestehen: "Bei den Republikanern sind die Zeichen von Haltung derzeit die Ausnahme. Die republikanische Partei hat nach der feindlichen Übernahme durch Trump kapituliert", sagte der Kandidat für den Vorsitz der CDU bei "maischberger.die woche". Röttgen glaubt nicht, dass das künftige Problem der USA und der Republikaner die Person Donald Trump sein wird. Das Problem sei aber das, wofür der scheidende US-Präsident stehe: Der Trumpismus. "Ich kann nur hoffen, dass sich die Republikaner ihrer Verantwortung bewusst sind. Entweder gibt die Partei sich auf oder sie kämpft um das, was sie gewesen ist."