Die Nachfrage nach Rosenkohl bleibt weiter auf hohem Niveau. Die niedrigen Verbraucherpreise und zahlreichen Aktionen förderten den Absatz bereits im gesamten Saisonverlauf, sodass die Feldbestände bereits in großen Teilen abgeerntet sind, heißt es in einer Meldung von Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Die Nachfrage ist auch in...

