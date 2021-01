FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 08. Januar:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 CHE: SNB, vorläufige Jahreszahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Trading Update Q3/20

DEU: Pkw-Neuzulassungen VdiK, VDA, KBA 12/20 und Gesamtjahr 2020 FRA: Sodexo, Q1-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 11/20 (vorläufig)

07:45 CHE: Arbeitsmarktdaten 12/20

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 11/20

08:00 DEU: Industrieproduktion 11/20

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/20

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte) 10/20 08:45 FRA: Industrieproduktion 11/20

08:45 FRA: Privater Verbrauch 11/20

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 11/20

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 11/20

11:00 ITA: Arbeitslosenzahlen 11/20 (vorläufig)

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/20

14:30 CAN: Arbeitslosenquote 12/20

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/20

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 11/20 (endgültig)

18:00 NED: Airbus Telko Bestellungen und Auslieferungen 2020 21:00 USA: Konsumentenkredite 11/20

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Abschluss Digitale Jahresauftaktklausur der SPD-Bundestagsfraktion Statement SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, Olaf Scholz, Bundesfinanzminister sowie den Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans 10:00 DEU: Fortsetzung Prozess um Insolvenz des Reiseunternehmens Rainbow-Tours 11:00 DEU: Handelsverband Nord Pk zu Situation der Händler durch verlängerten Lockdown 19:00 DEU: Die drei Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz stellen sich online den Fragen der Parteimitglieder mit Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen °

