Der langfristige Aufwärtstrend der Infineon-Aktie konnte 2020 durch die scharfe Korrektur im Rahmen der Coronakrise nur vorübergehend gestoppt werden. Am Ende stand für das abgelaufene Jahr ein Plus von rund 55 Prozent zu Buche. Die US-Bank JPMorgan sieht den Chiphersteller daher im März als möglichen Aufsteiger in den EuroStoxx 50. Die DAX-Aktie könnte für Nokia in den Leitindex der Eurozone kommen, so Index-Experte Pankaj Gupta.Für Infineon könnte die sogenannte "Fast-Entry"-Regel gelten. Sie ...

