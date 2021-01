Die DAX-Rallye könnte nun auch über 14.000 zum Wochenausklang weiter fortgesetzt werden. Eine entsprechende Dynamik ist im Vorfeld der heutigen Eröffnung bereits zu erkennen. Erstmals an der 14.000 Aus der Vorbörse heraus wurden am Donnerstag direkt neue Hochs im DAX generiert. Die erste Konsolidierung darauf führte dann noch einmal zum ehemaligen Niveau der Jahreshochs, welche sehr dicht an der 13.900 versammelt waren (Rückblick): Dreifach-Hoch ...

