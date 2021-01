Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2265 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der zuletzt erreichte mehrjährige Höchststand von etwas mehr als 1,23 Dollar bleibt in Reichweite.Gegenüber dem Franken hält sich der Euro mit 1,0862 auf dem Niveau vom Vorabend. Der US-Dollar bewegt sich ebenfalls nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...