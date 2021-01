Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX stieg gestern erstmals in seiner Geschichte über die 14.000 Punkte-Marke. Das neue Rekordhoch des Leitindex liegt bei 14.007 Zählern. Am Ende des Tages verabschiedete sich der DAX mit einem Zugewinn von 0,6 Prozent aus dem Handel. Marktidee: Bayer. Gestern wurde bekannt, dass Bayer eine Allianz mit dem Impfstoff-Unternehmen Curevac eingeht. Gemeinsam wollen Sie die Entwicklung und den Vertrieb eines Corona-Impfstoffes schneller und sicherer voranzubringen. Bereits am Mittwoch konnte die Bayer-Aktie über die zuvor deckelnde 100-Tage-Linie steigen. Daraufhin erklomm der Wert ein 4-Monats-Hoch.