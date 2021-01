Die aktuell längste Serie: Dentsply Sirona mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 13.09%) - die längste Serie dieses Jahr: Banco Santander 4 Tage (Performance: 10.05%). Tagesgewinner war am Donnerstag 3D Systems mit 104,27% auf 22,96 (488% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 119,08%) vor Stratasys mit 27,83% auf 21,38 (196% Vol.; 1W 30,64%) und Medigene mit 17,60% auf 4,61 (290% Vol.; 1W 30,97%). Die Tagesverlierer: Klondike Gold mit -7,89% auf 0,14 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%), Noble Corp plc mit -7,20% auf 0,02 (36% Vol.; 1W -17,86%), Home24 mit -5,69% auf 20,80 (113% Vol.; 1W -7,17%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Snowflake (10066,95 Mio.), 3D Systems (8888,59) und Coca-Cola (5318,31) ....

Den vollständigen Artikel lesen ...