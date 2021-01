The following instruments on XETRA do have their first trading 08.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.01.2021Aktien1 PLPCFGR00010 PCF Group S.A.2 US16955F1075 Chindata Group Holdings Ltd.3 IT0005388266 Salcef Group S.p.A.4 SG1I77884290 Pollux Properties Ltd.5 US5787871038 Mazda Motor Corp.6 BMG9604B1090 Wuling Motors Holdings Ltd.7 DE000TUAG109 TUI AG BZR8 CA68288L1031 1844 Resources.9 CA58503M1014 Medivolve Inc.10 CA2574141024 Dominion Lending Centres Inc.11 CA49451A6034 Kincora Copper Ltd.Anleihen1 US00287YCX58 AbbVie Inc.2 US37045XDD57 General Motors Financial Co. Inc.3 XS2280331898 Indonesien, Republik4 US37045XDE31 General Motors Financial Co. Inc.5 IT0005433195 Italien, Republik6 XS2282195846 AB Svensk Exportkredit7 US455780CW44 Indonesien, Republik8 XS2283226798 Ontario, Provinz9 DE000HVB5111 UniCredit Bank AG10 FR0014001GJ0 BNP Paribas S.A.11 US19767QAQ82 HCA Inc.12 US55608KAR68 Macquarie Group Ltd.13 USG6S94TAE36 National Australia Bank Ltd.14 US00774MAS44 AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust16 XS2018639539 Black Sea Trade and Development Bank17 XS1936784161 China Construction Bank Corp.18 XS1679508686 China Merchants Bank Co. Ltd.19 USQ2704MAA64 Commonwealth Bank of Australia20 US23248VAB18 CyberArk Software Ltd.21 XS2122408854 DBS Group Holdings Ltd.22 US29786AAJ51 Etsy Inc.23 US298736AL30 Euronet Worldwide Inc.24 US452327AK54 Illumina Inc.25 US58733RAD44 Mercadolibre Inc.26 US595017AF11 Microchip Technology Inc.27 XS2028899727 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.28 XS2098350965 Mizuho Financial Group Inc.29 US65535HAS85 Nomura Holdings Inc.30 XS1932866079 Oil India Ltd.31 US874060AY21 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.32 US874060AZ95 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.33 US87918AAC99 Teladoc Health Inc.34 US501044DQ10 The Kroger Co.35 USG9066FAA96 Trip.com Group Ltd.36 XS2279783760 Wessex Water Services Finance PLC37 US98936JAB70 Zendesk Inc.38 US98954MAG69 Zillow Group Inc.39 US98986TAB44 Zynga Inc.40 XS2282092019 Asian Development Bank (ADB)41 US455780CV60 Indonesien, Republik42 US455780CX27 Indonesien, Republik