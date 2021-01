Die Wiener Börse dürfte ihre starke Auswärtsserie auch am Freitag weiter fortsetzen. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund vierzig Minuten vor Sitzungsbeginn mit einem Mini-Plus von 0,02 Prozent. Damit könnte die Zahl der Tage mit positivem ATX-Schlussstand zweistellig werden - denn es steht der zehnte Gewinntag in Folge an. Auch die wichtigsten europäischen Indizes, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...