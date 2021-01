Erlangen (ots) - Die bayerische Landesregierung hat für Computerservicebetriebe spezielle Lockdown-Regelungen verabschiedet. Betroffene Unternehmen dürfen ihre Dienstleistungen ausschließlich beim Kunden und nicht in den eigenen Räumlichkeiten anbieten. Selbst die Annahme von Reparaturaufträgen am Ladeneingang ist nicht gestattet. Branchenvertreter wie Stefan Weingarten, Geschäftsführer der Weingarten PC-Service GmbH aus Erlangen, kritisieren die Regelung als realitätsfremd und gesundheitsgefährdend für Mitarbeiter und Kunden.Die eingeschränkten Feierlichkeiten und Familienzusammenkünfte zu Weihachten und Silvester auf dem Höhepunkt der Pandemiebekämpfung waren für viele Menschen eine einschneidende Erfahrung. Ein wenig Erleichterung boten digitale Kommunikationskanäle. Chat-Gruppen auf WhatsApp oder Telegram, Video-Calls auf Skype oder Zoom und der Austausch in sozialen Medien wie Facebook oder Instagram prägten unseren Alltag stärker als je zuvor.Große Teile der Bevölkerung arbeiten während der Pandemie zeitweise im Homeoffice, Videokonferenzen gehören mittlerweile zu unserem Arbeitsalltag. Aber auch im Privatleben setzen sich die digitalen Tools immer stärker durch. Vor allem für die ältesten Mitbürger, die als Hochrisikogruppe am stärksten von den Einschränkungen der Pandemie betroffen sind, sind digitale Medien ein Mittel, um Vereinsamung vorzubeugen und im Kontakt mit Familie und Freunden zu bleiben.Die Bedienung der wichtigsten Apps auf Smartphone, Tablet, Laptop und PC ist meist intuitiv und auch im hohen Alter noch leicht zu erlernen. Hilfestellungen können im Zweifel auch Kinder, Enkel und Freunde liefern. Problematischer stellt sich die Situation hingegen bei Problemen mit der Hardware dar.Häufig ist bei Defekten an den Geräten oder bei größeren Softwareproblemen der Rat eines Experten notwendig. "Professionelle PC-Services können bei Problemen schnell und sicher Hilfe leisten. Auch in Pandemiezeiten sind diese Dienstleistungen unter Einhaltung entsprechender Hygienemaßnahmen problemlos durchführbar", sagt Stefan Weingarten, Geschäftsführer der Weingarten PC-Service GmbH aus Erlangen.Dennoch hat sich die bayerische Landesregierung zu einer obskuren Spezialregelung für Computerservices entschieden. Anders als in anderen Bundesländern ist es PC-Reparaturbetrieben nicht gestattet Geräte anzunehmen, diese wie gewohnt ohne Kundenanwesenheit zu reparieren und dann wieder abholen zu lassen. Stattdessen müssen die Service-Mitarbeiter von Computerservices die Reparaturen vor Ort beim Kunden vornehmen."Es ist eine Farce: Meine Mitarbeiter müssen unter erhöhtem Infektionsrisiko für sich und unsere Kunden die zwingend erforderlichen Reparaturen in den Räumlichkeiten des Kunden vornehmen, anstatt unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen einen effizienten und vor allem sicheren Service anbieten zu können", ärgert sich Stefan Weingarten, Geschäftsführer der Weingarten PC-Service GmbH.Die Regelung der Landesregierung unter dem selbsternannten Chef-Corona-Manager Markus Söder erscheint besonders lächerlich in Anbetracht der Tatsache, dass KFZ- und Fahrrad- und LKW-Reparaturwerkstätten von den besonderen Einschränkungen nicht betroffen sind. Genauso wenig fallen Dienstleister wie Heilpraktiker, Hundepensionen, Jagdbedarf, Reinigungen, Stör- und Notdienste oder Schlüsseldienste unter die besonderen Einschränkungen, denen Computerservices unterworfen sind."Die Digitalisierung prägt unser Leben mehr als je zuvor und die angeblich so fortschrittliche, bayerische Regierung gefährdet bewusst die Gesundheit der am stärksten gefährdeten Risikogruppen durch sinnfreie Regelungen", kommentiert Stefan Weingarten, Geschäftsführer der Weingarten PC-Service GmbH. Seitens der bayerischen Landesregierung hat es trotz massiver Kritik von Branchenvertretern keine Änderungen der Auflagen gegeben.Pressekontakt:WEINGARTEN PC-SERVICE GMBHNürnberger Straße 8891052 ErlangenTelefon: 09131-35035info@computer-erlangen.dehttps://www.computer-erlangen.de/Original-Content von: WEINGARTEN PC-SERVICE GMBH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151721/4806879