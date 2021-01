Die Freude über die jetzt klaren Verhältnisse in Washington hat die Rekordrally an der Wall Street weiter befeuert. Alle wichtigen Standard- und Technologiewerte-Indizes erreichten am Donnerstag Höchststände. Der Dow Jones schloss bei 31.041 Punkten 0,7 Prozent höher. Finanzprofessor Jeremy Siegel sieht noch viel Luft."Die Liquidität ist immer noch enorm hoch", so Siegel, Professor an der Wharton School in Pennsylvania, im Interview mit CNBC. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Dow Jones ...

