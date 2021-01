Die Ölpreise sind mit Rückenwind in das neue Handelsjahr gestartet. Zuletzt versuchte sich das WTI an der Überwindung der 51 US-Dollarmarke. Wo die mittelfristigen Potentiale auf der Chartoberseite liegen und welche Chancen bei einer möglichen Korrektur auf kurzfristige Händler warten, erfahren Sie sowohl in den folgenden Zeilen als auch in der Live-Besprechung mit Tickmill-Analyst Mike Seidl. Im Aufwärtstrend steckt weiteres Potential Tickmill-Analyse: ...

