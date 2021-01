Die Aussicht auf ein großes Konjunkturpaket in den USA nach dem Wahlsieg der Demokraten in Georgia treibt auch den DAX weiter an. Der deutsche Leitindex bestätigt am Freitag den Sprung über die 14.000-Punkte-Marke und legt erneut deutlich zu. Die Rekordjagd geht damit vorerst weiter.Neben der Hoffnung auf ein US-Konjunkturpaket sorgen auch gute Wirtschaftsdaten aus der Industrie und die fortschreitende Impfstoffkampagne für Auftrieb. Auf welche Marken Anleger jetzt achten müssen und wie Sie sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...