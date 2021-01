Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Primärmarktaktivitäten am Mittwoch bedingt durch den Feiertag in vielen Ländern eher gering ausfielen, ist für gestern das Gegenteil zu konstatieren, so die Analysten der Helaba.Gleich drei Emittenten - Thüringen, die Europäische Investmentbank und die Landwirtschaftliche Rentenbank seien aktiv gewesen. Die Papiere hätten auf große Nachfrage getroffen, sodass die Bücher allesamt teilweise sehr deutlich überzeichnet gewesen seien. Damit setze sich der bereits im Vorjahr zu beobachtende Trend im neuen Jahr fort. Auch die Suche nach Rendite halte an. Bonds, welche dieses Kriterium erfüllen würden, stünden entsprechend besonders im Fokus. Weiterhin würden große Summen an frischem Geld an die Finanzmärkte strömen. Entsprechend werde die Nachfrage nach Neuemissionen perspektivisch hoch bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...