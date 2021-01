Die Aktie von Shop Apotheke Europe (WKN: A2AR94) ist einer der ganz großen Gewinner des vergangenen Jahres. Vor 12 Monaten kostete eine Aktie noch nicht einmal 50 Euro. Aktuell muss man schon deutlich tiefer in die Tasche greifen. Bei stolzen 152,20 Euro (Stand 07.01.2021) steht der Kurs inzwischen. Heißt das, dass die Aktie schon ihren Zenit erreicht hat? Oder gibt es hier vielleicht noch Kurspotenzial? Wird in diesem Jahr die Gewinnschwelle durchbrochen? Wie sich der Aktienkurs in der Zukunft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...