BERLIN (Dow Jones)--Die scheidende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will sich bei der Kanzlerkandidatur der Union nicht auf die Parteichefs von CDU und CSU festlegen. "Möglich ist alles. Es bleibt klug, sich die Situation im Frühjahr genau anzuschauen", sagte sie der Saarbrücker Zeitung. Der Wahlgewinner auf dem Parteitag in der kommenden Woche sei sicher ein potenzieller Kanzlerkandidat. "Ob der neue Parteivorsitzende in Rücksprache mit der Partei die Option dann für sich zieht oder ob er zu anderen Entscheidungen gelangt, werden wir sehen."

Derzeit wird auch über mögliche Ambitionen von Gesundheitsminister Jens Spahn auf die Kanzlerkandidatur der Union spekuliert. Vor allem aber gelten der künftige CDU-Vorsitzende sowie CSU-Chef Markus Söder als Anwärter.

Um den CDU-Chefposten bewerben sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, und der Vizepräsident des CDU-Wirtschaftsrates, Friedrich Merz. Die drei Kandidaten stellen sich am heutigen Freitagabend ab 19.00 Uhr in einem Online-Talkformat den Fragen der CDU-Mitglieder.

January 08, 2021 04:33 ET (09:33 GMT)

