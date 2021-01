FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.01.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2600 (2700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1925 (2010) PENCE - 'OW' - BARCLAYS RAISES PRIMARY HEALTH PROP. PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'OW' - BARCLAYS RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 350 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CREDIT SUISSE RAISES BARRATT DEVELOP. PRICE TARGET TO 735 (634) PENCE - 'OP' - CREDIT SUISSE RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 160 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SHELL PRICE TARGET TO 1715 (1550) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 807 (940) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 531 (538) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 305 (308) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 126 (127) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1687 (1732) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES TI FLUIDS PRICE TARGET TO 243 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 950 (860) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 203 (175) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TRAVIS PERKINS TO 'NEUTRAL' ('UW') - TARGET 1390 (1100) PENCE - LIBERUM RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 3100 (3000) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 1280 (1050) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES TYMAN PRICE TARGET TO 400 (320) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 4200 (4300) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS NEXT PLC TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 8100 (6550) PENCE - UBS RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 2190 (1930) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 405 (340) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3550 (3200) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

