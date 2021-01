Covestic ergänzt die Fähigkeit von Milestone, die digitale und IT-Transformation für seine Kunden durch fundiertes Know-how in ServiceNow und IT Managed Services voranzutreiben

Milestone Technologies, ein in Silicon Valley ansässiges globales IT-Managed-Services-Unternehmen, gab heute die Übernahme von Covestic, LLC., einem ServiceNow Elite-Partner und IT-Managed-Services-Unternehmen mit Sitz in Kirkland, WA, USA, bekannt. Die Akquisition erweitert die Präsenz von Milestone auf den Nordwesten des US-Pazifiks und stärkt das IT Managed Services-Portfolio.

Covestic verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Bereich IT Service Management und IT Operations in vielen Branchen. Das Unternehmen unterstützt Kunden mit ihrer umfassenden Erfahrung im Bereich Service Management, geistigem Eigentum und einer Erfolgsbilanz erfolgreicher ServiceNow-Implementierungen bei der Förderung der digitalen Transformation. Ihre hochqualifizierten Berater arbeiten eng mit Kunden zusammen, um die richtigen Lösungen und Ansätze für eine optimierte Verwaltung und Bereitstellung von IT-Services bereitzustellen.

"Ich freue mich sehr, das Covestic-Team, seine Kunden und Partner in der Milestone-Familie begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns sehr über die Fähigkeiten, die Covestic dem Milestone-Dienstleistungsportfolio hinzufügt, und unsere Teams werden zusammenarbeiten, um Innovationen und einen signifikanten Mehrwert für die Kunden voranzutreiben", sagte Sameer Kishore, Präsident und CEO von Milestone. "Covestic und Milestone teilen sehr ähnliche Werte mit einem starken Fokus auf Mitarbeitererfahrung und der Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen für Kunden, die ein High-Touch-Modell verwenden."

"Wir freuen uns sehr, der Milestone-Familie beizutreten, und ich freue mich darauf, mit unseren neuen Kollegen zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden weiterhin erstklassige Dienstleistungen und Lösungen zu bieten", sagte John Schaffer, Präsident und CEO von Covestic. "Angesichts des Serviceportfolios und der Präsenz von Milestone in über 36 Ländern verfügen wir jetzt über ein breiteres Spektrum an Funktionen und eine erweiterte Präsenz, um unseren Kunden bei ihren globalen Reisen zur digitalen Transformation zu helfen. Diese Akquisition bietet unseren Mitarbeitern auch größere Möglichkeiten für berufliches Wachstum und Entwicklung."

Über Milestone Technologies

Milestone Technologies ist ein globaler Anbieter von Managed Services mit Sitz im Silicon Valley und bietet seit 1997 verschiedene IT Managed Services an, mit denen Hunderte führender Unternehmen Technologien auf der ganzen Welt bereitstellen können. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2.600 Branchenfachleute, betreut über 200 Kunden und ist in 36 verschiedenen Ländern tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.milestone.tech und folgen Sie Milestone Technologies auf LinkedIn

Über Covestic

Covestic mit Hauptsitz in Kirkland, WA, verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen IT Managed Services und ServiceNow sowie über die wichtigsten Geschäftsprozesse, die ServiceNow ermöglicht, einschließlich IT Service Management (ITSM), IT Operations Management (ITOM), Customer Service Management (CSM), Sicherheitsoperationen (Security Ops) und Governance Risk and Compliance (GRC). Als Partner, der auf den anhaltenden Erfolg seiner Kunden ausgerichtet ist, bietet Covestic Know-how in den Bereichen Implementierung, Roadmap-Planung, Plattformaktivierung und verwaltete Services für die ServiceNow-Plattform und andere IT Managed Services-Funktionen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.covestic.com

