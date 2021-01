Köln (ots) - Ford verzeichnete 194.250 PKW-Neuzulassungen und positiven Auftragseingang in 2020Bestseller 2020 waren die Ford-Modelle Focus, Fiesta und KugaAnteil elektrifizierter Fahrzeuge stieg gegenüber 2019 um mehr als 13 ProzentpunkteAbsatz leichter Nutzfahrzeuge weiter auf WachstumskursFord verzeichnete in 2020 mit 194.250 PKW-Neuzulassungen einen PKW-Marktanteil von 6,7 Prozent. Unter dem Einfluss der Corona Pandemie sank der Fahrzeugabsatz um 85.469 Neufahrzeuge und lag um 1,1 Prozentpunkte unter dem Vorjahr.Die Ford Bestseller 2020 waren einmal mehr die Modelle Ford Focus, Fiesta und Kuga. Gleichzeitig meldet der Kölner Hersteller eine deutlich höhere Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen. Deren Anteil lag mit 14 Prozent deutlich höher als im Vorjahr (0,6 Prozent in 2019). Besonders nachgefragt waren die elektrifizierten Varianten der Modellreihen Puma und Kuga mit einem Anteil von 63 und 37 Prozent.Besonders erfolgreich verlief das Geschäft laut Angaben des Herstellers im Segment der leichten Nutzfahrzeuge. Hier konnte der Absatz trotz der Auswirkungen der Pandemie mit über 46.000 Einheiten um 0,04 Prozentpunkte gegenüber dem Ergebnis von 2019 auf 13,23% gesteigert werden.Ford sieht sich für das neue Jahr gut gerüstet. Laut Angaben des Kölner Herstellers sind die Auftragsbücher insbesondere durch die Nachfrage nach den Modellen Ford Puma, Kuga, den nun erhältlichen batterie-elektrischen Mustang Mach-E sowie die Voll-Hybrid Versionen von Kuga, S-Max und Galaxy gut gefüllt."Die Corona-bedingten Lockdowns im Frühjahr und Dezember haben sowohl dem Handel als auch uns einiges abverlangt. Allerdings sahen wir bereits seit dem Sommer einen leichten Aufschwung und sind für 2021, vor allem mit der bevorstehenden Einführung des Batterie-elektrischen Mustang Mach-E, bestens gerüstet," so Hans Jörg Klein, Geschäftsführer Marketing und Verkauf und stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH. "Besonders der Nutzfahrzeugbereich bereitet uns Freude. Im Dezember hatten wir in Deutschland bei den leichten Nutzfahrzeugen den höchsten Absatz, der jemals gemessen wurde."Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de.html).Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/4807263