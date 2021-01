Futtermittelzusatz, Gülle-Stabilisator und Bodenverbesserer: Biokohle bietet hohes ökonomisches als auch ökologisches Potenzial. Diese Investitionsmöglichkeit für Anleger gibt es.Zu Beginn des zweiten Jahrzehnts im neuen Jahrtausend steht die Welt vor großen Herausforderungen. Zentrale Themen sind beispielsweise der Klimaschutz sowie die Gewährleistung einer ausreichenden Bereitstellung von Nahrungsmitteln für eine ständig wachsende Weltbevölkerung. Diese Themen gehören auch zu den von den Vereinten Nationen (UN) formulierten Zielen für nachhaltige Entwicklung (engl. Sustainable Development Goals, SDG). Um diese Ziele zu realisieren, kommt der Landwirtschaft eine zentrale Rolle zu. So müssen Technologien entwickelt werden, die die Wirtschaftlichkeit und gleichzeitig die Ökologie verbessern. In diesem Zusammenhang rückt Biokohle zunehmend in den Fokus der Landwirte und der Wissenschaft. Das Produkt erweist sich als universell einsetzbar und hat vielschichtiges Potenzial.

