Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Samstag, 13. Februar 2021, 12.00 UhrMenschen - das MagazinIch kann mehr!Schwer behindert? Nein, schwer in Ordnung! Der Klub "Grüne Bande" und Thorsten Gaißer zeigen, dass sie genauso kreativ, engagiert und tatkräftig wie Menschen ohne Behinderung sind.Thorsten Gaißer trägt den Ehrentitel "Obstbauer", weil er sich leidenschaftlich für die Obstbäume seiner Gemeinde einsetzt. Die "Grüne Bande" besteht aus Jugendlichen mit Behinderung und deren Geschwistern. Gemeinsam setzen sie sich für mehr Inklusion ein.Immer wieder begegnen Menschen mit Behinderung den Vorurteilen, sie seien nicht in der Lage, ohne die Unterstützung von nicht behinderten Menschen Aufgaben zu bewältigen, selbstbestimmt zu leben oder zu arbeiten. Hannah Kiesbye und Thorsten Gaißer sind nur zwei Beispiele von vielen, die bestätigen, dass diese Vorurteile so nicht länger haltbar sind. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4807304