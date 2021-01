Die Stiftung GRS Batterien hat wie angekündigt Verfassungsbeschwerde gegen das zum Jahresbeginn in Kraft getretene neue Batteriegesetz erhoben. Die Beschwerde wurde diese Woche beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht. Hintergrund sind die im Gesetz vorgesehenen unterschiedlichen Vorgaben zur Berechnung der Sammelquote. GRS sieht dadurch neu in den Markt tretende Systeme benachteiligt ...

