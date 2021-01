HAGEN (dpa-AFX) - Deutschlands größter Buchhändler Thalia steigt aus der Tarifbindung aus. Das Unternehmen sei deutschlandweit zum 1. Januar 2021 in eine Mitgliedschaft im Handelsverband ohne eine Tarifbindung gewechselt, teilte eine Unternehmenssprecherin am Freitag mit. "Wo der Tarif galt, bleibt das bisherige Gehalt unverändert", betonte sie. Aufgrund des Tarifausstiegs würden zukünftige Tariferhöhungen aber nicht mehr automatisch umgesetzt. Stattdessen will Thalia die Höhe der Gehaltssteigerungen künftig an den jeweilig aktuellen Unternehmenserfolg koppeln.

Thalia brauche mehr Flexibilität und eine schnelle durchgängige Steuerbarkeit, um auf marktseitige Veränderungen, wie zum Beispiel Corona oder die Digitalisierung, besser antworten zu können, begründete das Unternehmen den Schritt.

Bei der Gewerkschaft Verdi stieß der Schritt des Buchhandelsriesen auf scharfe Kritik. Thalia zerschlage die Sozialpartnerschaft und begehe Tarifflucht, erklärte der Verdi-Landesverband Berlin-Brandenburg. Die Verdi-Fachbereichsleiterin Handel in Hamburg, Heike Lattekamp, warf Thalia vor, das Unternehmen nutze "die Widrigkeiten der Corona-Pandemie und den Jahreswechsel schamlos aus, um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu verschlechtern"./rea/DP/jha