Hannover (pta013/08.01.2021/14:00) - Die Eröffnung der PROAKTIVA Niederlassung in Hannover feiert im Januar dieses Jahres ihr 10-jähriges Bestehen. Das ist nicht der einzige Grund für das Team zufrieden zu sein und auf zehn erfolgreiche Jahre zurück zu blicken. Denn mit dem Start der neuen Dekade tritt Lars Langeloh die Niederlassungsleitung in der Leisewitzstraße an. Lars Langeloh, der bisher selbst Vermögenspartner war, übernimmt den Staffelstab von dem Mitbegründer der PROAKTIVA Matthias Witte. Damit ist der Generationswechsel in Hannover erfolgreich vollzogen.

Der passionierte Wertpapierexperte Langeloh sieht in seinem Wechsel an die Speerspitze insbesondere einen Auftrag für Bewegung, Wandel und Ausbau des Geschäfts: "Der anspruchsvolle Privatkunde sucht heute mehr denn je Antworten, die nicht von der Stange kommen. Als unabhängiger Vermögensverwalter sind wir in der Lage genau diese Individualität anzubieten, die Kunden heute erwarten. Gerade diese Philosophie schätzen unsere Kunden und genauso arbeiten wir am liebsten - mit vollem Fokus auf die Kunden. Wenn wir mit diesem Ansatz neue Kunden und sogar Betreuer gewinnen, freuen wir uns sehr. "

Torben Peters, Vorstandssprecher der Muttergesellschaft HÖVELRAT Holding AG und gleichzeitig Geschäftsführer der PROAKTIVA GmbH unterstützt diese Aussage: "Als unabhängiger Vermögensverwalter übernimmt jeder einzelne Vermögenspartner bei uns viel Verantwortung für die Vermögen unserer Kunden. Daher ist es besonders wichtig, dass sich unsere Vermögenspartner in den Teams vor Ort gut ergänzen und im Zusammenspiel mehr ergeben als die Summe aller Einzelnen. Dies ist in Hannover gut gelungen und gilt so gleichermaßen für den Stammsitz der PROAKTIVA in Hamburg. Unter dieser Voraussetzung halten wir sowohl den Ausbau unserer bisherigen Standorte, als auch die Eröffnung von weiteren Proaktiva-Niederlassungen für wünschenswert und zielführend."

Diese Unterstützung aus der Zentrale spürt Lars Langeloh und freut sich darauf mit seinem Teamkollegen "der ersten Stunde" Andreas Komischke , dem "Senior" Matthias Witte und der Teamassistentin Tanja Tscharntke das weiterzuentwickeln, was bei der PROAKTIVA seit über 30 Jahren am wichtigsten ist: Vertrauen zwischen Kunden und ihrem Vermögensverwalter.

Aussender: HÖVELRAT Holding AG Adresse: Brodschrangen 3-5, 20457 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Torben Peters Tel.: +49 40 413261-42 E-Mail: peters@hoevelrat.de Website: www.hoevelrat.de

ISIN(s): DE0005430300 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg

