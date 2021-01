Im Dezember verharrte die Arbeitslosenquote auf 6,7 Prozent.Washington - Auf dem US-Arbeitsmarkt hat sich die Erholung von dem Corona-Einbruch zunächst nicht fortgesetzt. Im Dezember verharrte die Arbeitslosenquote auf 6,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten einen leichten Anstieg der Quote auf 6,8 Prozent erwartet. Zuvor hatte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt der grössten Volkswirtschaft der Welt...

Den vollständigen Artikel lesen ...