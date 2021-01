Mainz (ots) - ab Freitag, 15. Januar 2021, 22.25 UhrZum 75. Geburtstag des US-amerikanischen Regisseurs David Lynch am 20. Januar zeigt 3sat am Freitag, 15. Januar 2021, 22.25 Uhr, und Samstag, 16. Januar 2021, 22.10 Uhr, die Spielfilme "Wild at Heart - Die Geschichte von Sailor und Lula" und "Lost Highway".Lula und Sailor sind ein junges Liebespaar. Nach Sailors Gefängnisstrafe wollen die beiden ein neues Leben beginnen und aus ihrem alten fliehen. Lulas Mutter Marietta, in deren Auftrag bereits eine Messerattacke auf Sailor erfolgte, setzt ihren Liebhaber, einen Detektiv, darauf an, die beiden aufzuspüren. Gleichzeitig heuert sie ohne Wissen ihres Freundes einen Killer an, um Sailor zu töten. 3sat zeigt mit "Wild at Heart - Die Geschichte von Sailor und Lula" (USA 1990) die Höllenfahrt eines gesetzlosen Pärchens mit Nicolas Cage und Laura Dern in den Hauptrollen am Freitag, 15. Januar 2021, um 22.25 Uhr. Das Kult-Roadmovie von David Lynch wurde 1990 mit der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet.Am Samstag, 16. Januar 2021, 22.10 Uhr, folgt "Lost Highway" (USA 1996). Jazzmusiker Fred Madison (Bill Pullman) steckt in einer tiefen seelischen Krise. Argwöhnisch schaut er auf seine Frau Renee (Patricia Arquette) und verdächtigt sie, ihn zu betrügen. Zugleich geschehen weitere rätselhafte Dinge. Im Mittelpunkt von David Lynchs faszinierendem Psychothriller stehen geheimnisvolle Identitätswechsel, mysteriöse, attraktive Frauen und ein undurchsichtiger Plan gefährlicher Gangster, der sich jeder voreiligen Interpretation entzieht.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de) Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/davidlynchWeitere Informationen zu "Wild at Heart - Die Geschichte von Sailor und Lula": https://kurz.zdf.de/R9f/Weitere Informationen zu "Lost Highway": https://kurz.zdf.de/Zwy/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4807497