Abiomed (NASDAQ: ABMD) gibt bekannt, dass das Unternehmen über mehr als 1.000 Patente und 850 angemeldete Patente weltweit verfügt. Das robuste Portfolio an geistigem Eigentum schützt die aktuellen und künftigen Pumpen- und Katheter- Designs von Abiomed gemeinsam mit anderen Produktkomponenten, wie etwa Motoren, Kanülen, Sensoren, Software und Zugangsgeräten. Das Portfolio schützt ebenfalls Herstellungsprozesse und künftige Algorithmen für künstliche Intelligenz.

Abiomed ist als technologisch und innovativ führendes Unternehmen anerkannt und verfügt über solide klinische Daten, durch die die behördlichen Zulassungen und die Akzeptanz der Abiomed Technologien seitens der Ärzte unterstützt werden. Das Unternehmen beschäftigt mehrere hundert Ingenieure und Wissenschaftler an seinen hochmodernen Forschungs- und Entwicklungsstandorten in Danvers (Massachusetts, USA), Aachen (Deutschland) und Berlin (Deutschland). Im Verlauf der letzten 20 Jahre hat Abiomed seine Produktpipeline durch Investitionen von mehr als 600 Mio. US-Dollar in den Bereich Forschung und Entwicklung vergrößert.

"Bei Abiomed streben wir danach, kleinere, intelligentere und besser vernetztere Technologien für unsere Kunden und Patienten zu entwickeln", so Michael R. Minogue, Chairman, President und CEO von Abiomed. "Abiomed wird auch weiterhin auf innovative neue Technologien setzen, die dabei helfen, klinische Herausforderungen zu bewältigen und Ärzte dabei unterstützen, Herzen zu erholen, den Körper mit Sauerstoff zu versorgen und Leben zu retten."

ÜBER ABIOMED

Mit Sitz in Danvers (Massachusetts, USA) ist Abiomed, Inc. ein führender Anbieter medizinischer Geräte, die Kreislaufunterstützung und Sauerstoffzufuhr bieten. Unsere Produkte wurden entwickelt, um das Herz durch Verbesserung des Blutflusses bzw. Bereitstellung ausreichender Sauerstoffzufuhr bei Atemversagen zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.abiomed.com.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, wie beispielsweise jene, die in den regelmäßigen Berichten beschrieben werden, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wurden. Die Ergebnisse in den aktuellen Berichten können erheblich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen.

