Nachdem das Währungspaar EUR/USD in den Vortagen am Verlaufshoch bei 1,234 Dollar wieder nach unten abgedreht ist, verläuft EUR/USD nun wieder im Bereich von des 10er-EMA bei 1,226 Dollar. Es bietet sich eine Long-Chance!AnalyseDas Setup hat in den Vorwochen wunderbar funktioniert. Long-Positionen wurden am 10er-EMA im Tageschart eingegangen, die dann im oberen Bereich des steigenden Trendkanals wieder verkauft wurden. In der Folge hatte sich direkt eine Short-Position auf EUR/USD ...

