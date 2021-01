Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, mit einem Traumstart ging es für die Tesla-Aktie ins neue Börsenjahr. Denn nachdem die Papiere des E-Autobauers aus dem kalifornischen San Carlos schon in den zurückliegenden sechs Monaten allein 30 neue Allzeithochs markieren konnten, schraubten sich die Kurse in den ersten Handelstagen 2021 auf neue Bestmarken; in US-Dollar gerechnet,...

Den vollständigen Artikel lesen ...