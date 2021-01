Mainz (ots) - Mainz, 8. Januar 2021Woche 02/21Samstag, 09.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.50 Unter GangsternDas Tal des KokainsSpanien 20186.35 Unter GangsternDer Weg des KokainsSpanien 20187.20 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Suche nach AtlantisGroßbritannien 20168.05 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis der MoorleichenGroßbritannien 20178.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Kupferrolle vom Toten MeerGroßbritannien 20169.35 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Suche nach dem Heiligen GralGroßbritannien 201610.25 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDer geheimnisvolle PharaoGroßbritannien 201811.10 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie verlorenen Schätze NinivesGroßbritannien 201811.55 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Skelette von YorkGroßbritannien 2017(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieGeheimnisvolle BotschaftenDeutschland 202022.25 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieRätselhafte BautenDeutschland 202023.10 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Skelette von YorkGroßbritannien 201723.55 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Suche nach AtlantisGroßbritannien 20160.35 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis der MoorleichenGroßbritannien 20171.20 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Kupferrolle vom Toten MeerGroßbritannien 20162.05 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Suche nach dem Heiligen GralGroßbritannien 20162.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDer geheimnisvolle PharaoGroßbritannien 20183.35 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie verlorenen Schätze NinivesGroßbritannien 20184.20 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie zehn PlagenGroßbritannien 2017Sonntag, 10.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Skelette von YorkGroßbritannien 20175.50 Java - Im Schatten der VulkaneFrankreich 20206.15 Die Normandie - Frankreichs grüner NordenFrankreich 20206.45 Traumorte - Die Dominikanische RepublikFrankreich 20187.30 Traumorte - KorsikaFrankreich 20188.15 Traumorte - Die AzorenFrankreich 2018(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 500Deutschland 201622.25 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1000Deutschland 201423.05 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1500Deutschland 201623.50 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1800Deutschland 20170.35 History 360° - Geschichte der MenschheitJäger und KriegerDeutschland 20181.20 History 360° - Geschichte der MenschheitGötter und ImperienDeutschland 20182.05 History 360° - Geschichte der MenschheitWissen und MachtDeutschland 20182.50 History 360° - Geschichte der MenschheitFortschritt und GrößenwahnDeutschland 20183.35 Kinder des Feuers - Die Geschichte der MenschheitDer erste FunkeUSA 20174.20 Kinder des Feuers - Die Geschichte der MenschheitAufbruchUSA 2017Montag, 11.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.20 MörderjagdDer Fall Elisabeth AlemFrankreich 20159.05 MörderjagdDer Fall Bruno LieberFrankreich 20159.50 MörderjagdDer Fall Carmelo CastronovoFrankreich 201510.35 MörderjagdDer Fall Edwige PerdrixFrankreich 201511.20 MörderjagdDer Fall Nadia AthanaseFrankreich 201512.05 MörderjagdDer Fall Philippe GlettyFrankreich 201512.45 Geheime Welten - Reise in die TiefeNetz aus TunnelnDeutschland 201813.35 Geheime Welten - Reise in die TiefeIm Schutz der DunkelheitDeutschland 2018(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:17.20 Geheime Welten - Reise in die TiefeFestung im UntergrundDeutschland 201818.05 Das unterirdische ReichVon Festungen und FührerbunkernDeutschland 200418.50 Der Zweite WeltkriegDer ÜberfallDeutschland 201819.35 Der Zweite WeltkriegAngriff auf EuropaDeutschland 2018(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:20.55 Der Zweite WeltkriegDie Welt am AbgrundDeutschland 201821.40 Der Zweite WeltkriegVernichtungskriegDeutschland 201822.25 Der Zweite WeltkriegAn allen FrontenDeutschland 201823.05 Der Zweite WeltkriegTotaler KriegDeutschland 201823.50 Der Zweite WeltkriegDer Weg in den UntergangDeutschland 20180.30 heute journal1.00 Der Zweite WeltkriegÜbermachtDeutschland 20181.45 Der Zweite WeltkriegVerbrannte ErdeDeutschland 20182.25 Der Zweite WeltkriegSchlachtfeld DeutschlandDeutschland 20183.10 Der Zweite WeltkriegApokalypseDeutschland 20183.55 Das unterirdische ReichVon Wunderwaffen und SklavenarbeiternDeutschland 20044.40 Das unterirdische ReichVon Festungen und FührerbunkernDeutschland 2004Woche 03/21Sonntag, 17.01.Bitte Programmänderung beachten:6.00 ZDF-HistoryMargot Honecker - Die BilanzDeutschland 2018"Der Doppelgänger aus Ost-Berlin" um 5.45 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)Dienstag, 19.01.Bitte Programmänderung beachten:7.00 Ermittler!DNA lügt nichtDeutschland 2018"Ermittler! - 25 Jahre Ungewissheit" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)