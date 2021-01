Den letzten markanten Tiefpunkt markierte der DAX-Versorgerindex bei 383,11 Punkten in der zweiten Jahreshälfte 2015. Von da an stabilisierte sich die Lage wieder merklich, es konnte ein Aufwärtstrend etabliert werden und führte Anfang 2020 Jahres bis an die markante Hürde von rund 1.000 Punkten wieder aufwärts. Insgesamt deutet sich damit seit 2011 ein sogenannter Rounding Bottom an, der aus technischer Perspektive einen Trendwechsel hervorrufen dürfte. Damit ein solches Signal jedoch auch mittelfristig Früchte trägt, muss erst noch die vierstellige Kursmarke nachhaltig überwunden werden. Während des Corona-Crashs konnte sich das Barometer auf dem 200-Wochen-Durchschnitt sowie einer Horizontalunterstützung verlaufend um 730 Punkten ...

