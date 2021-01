Die Aktienmärkte eilen zum Jahresauftakt von einem Rekordhoch zum nächsten. Währenddessen hat sich der Goldpreis von seinem Allzeithoch im vergangenen Sommer wieder etwas entfernt.

Folker Hellmeyer, Chefanalyst bei Solvecon, im Gespräch mit Martin Kerscher zur Frage, warum er physisches Gold derzeit für eine gute Anlage-Entscheidung hält. "Ich sehe hier Luft für weitere 20 bis 25 Prozent nach oben. Bei Silber dürfte es prozentual sogar etwas besser laufen."

Den Grund dafür sieht er in die anhaltende Niedrigzinspolitik der Notenbanken. "Ich kann hier momentan - gerade in der westlichen Welt - nicht erkennen, dass hier absehbar eine Veränderung eintritt", so Hellmeyer.

Beim aktuellen Krypto-Hype rät der Experte zur Vorsicht. "Jedem Investor muss in diesem Segment bewusst sein, dass er in einen äußerst volatilen Markt geht."

Das gesamte Gespräch mit Folker Hellmeyer gibt es im Video anbei oder auf dem YouTube Kanal von wallstreet:online TV.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,BTC~USD