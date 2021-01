8.01. 15:44: Mercedes' wichtigstes E-Auto bekommt einen gigantischen, 1,42 Meter langen Bildschirm auf dem ArmaturenbrettDer "MBUX Hyperscreen" ist ein riesiger Bildschirm von Mercedes-Benz, der sich über die komplette Autobreite erstreckt.>> Artikel lesen 8.01. 14:20: Bilanz: In Deutschland wurden 2020 so wenige Autos verkauft, wie seit zehn Jahren nicht mehrIm Corona-Jahr hatte der Autokauf für Verbraucher keine Priorität. Allerdings verdreifachte sich der Absatz von E-Autos gegenüber dem Vorjahr.>> Artikel lesen 8.01. 12:55: VW-Prozess um Abgasaffäre in Gefahr, weil Ex-VW-Chef Winterkorn im Rollstuhl sitztEx-VW-Chef Martin Winterkorn ist laut ärztlichem Gutachten eingeschränkt verhandlungsfähig, was den ...

